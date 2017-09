Schalker Schöpf und Naldo leicht angeschlagen

14.09.2017 Gelsenkirchen. Die Schalker Fußballprofis Alessandro Schöpf und Naldo sind vor dem Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Werder Bremen leicht angeschlagen. Wie Schalke-Coach Domenico Tedesco erläuterte, hat der österreichische Offensivmann Schöpf Rückenprobleme. Der 35 Jahre alte Abwehrchef Naldo ist erkältet. "Es ist aber nichts Dramatisches", sagte Tedesco am Donnerstag. Im Angriff sieht er wieder mehr Varianten. Franco Di Santo, Guido Burgstaller und Breel Embolo hätten in dieser Woche das komplette Trainingsprogramm absolviert. "Die Situation ist besser als zuletzt", bemerkte Tedesco.