Schalke vor Verpflichtung von Offensivspieler Marko Pjaca

03.01.2018 Benirdorm. Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 steht vor einer Verpflichtung von Offensivspieler Marko Pjaca. "Wir gehen nach jetzigem Stand davon aus, dass Marko Pjaca morgen zu uns kommen wird. Mündlich ist alles geklärt, morgen steht der Medizincheck an", sagte Sportvorstand Christian Heidel am Mittwochabend im Trainingslager des Revierclubs im spanischen Benidorm. Der 22 Jahre alte Kroate Pjaca kommt vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin und soll zunächst ausgeliehen werden. Für Juve bestritt er seit seinem Wechsel nach Italien im Sommer 2016 insgesamt 14 Ligaspiele in der Serie A.