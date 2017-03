Schalke und BVB im Derby unter Zugzwang: Hochrisikospiel

01.04.2017 Gelsenkirchen. Der Revierklassiker zwischen Schalke und Dortmund gilt als die Mutter aller Derbys. Im Duell der Fußball-Erzrivalen geht es um mehr als Punkte, sondern auch um viel Prestige.

Der FC Schalke 04 und Borussia Dortmund starten nach zweiwöchiger Länderspielpause in die entscheidende Saisonphase. Vor dem 150. Pflichtspielderby heute (15.30 Uhr) in Gelsenkirchen rangiert der Tabellendritte aus Dortmund 13 Punkte vor dem Erzrivalen. Schalke muss als Neunter um den Einzug in einen europäischen Wettbewerb bangen. Die Polizei stuft die Partie als Hochrisikospiel ein. Rund 7500 der gut 60 000 Fußball-Fans in der ausverkauften Veltins-Arena sind BVB-Anhänger. Auch für den Schwaben Thomas Tuchel hat das Derby einen besonderen Reiz: "Es fühlt sich an wie ein Pokal-Halbfinale. Deine Entscheidungen sind noch mal einen Tick wichtiger", sagte der Dortmunder Trainer. (dpa)