Schalke sucht Anschluss nach oben: Spiel gegen Hoffenheim

25.02.2017 Gelsenkirchen. Schalke 04 will den Rückenwind aus dem Europapokal nutzen, um in der Fußball-Bundesliga den Anschluss an die internationalen Tabellenplätze herzustellen. "Ich erwarte ein sehr interessantes und intensives Spiel, das wir unbedingt gewinnen wollen", sagte Trainer Markus Weinzierl vor der Heimpartie an diesem Sonntag gegen 1899 Hoffenheim.

Den Schalkern, die nunmehr sechs Pflichtspiele hintereinander ungeschlagen sind, reichte am vergangenen Mittwoch ein 1:1 gegen PAOK Saloniki, um das Achtelfinale in der Europa League zu erreichen.

Bereits am nächsten Mittwoch (20.45 Uhr) tritt Schalke im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Bayern München an. Zuvor richtet Weinzierl aber den Fokus auf Hoffenheim und er erwartet gegen die Kraichgauer eine anspruchsvolle Aufgabe. "Vorneweg agiert Sandro Wagner als Torjäger. Die Hoffenheimer haben aber auch andere treffsichere Spieler. Zudem ist unser Gegner defensiv sehr gut organisiert", meinte der Schalke-Coach.

Hoffenheim will nach zuletzt zwei Auswärtsniederlagen hintereinander den Negativtrend stoppen. "Die Ergebnisse haben nicht gestimmt", sagte 1899-Trainer Julian Nagelsmann mit Blick auf die beiden Pleiten in Leipzig und Wolfsburg (jeweils 1:2). Er hat im Blick, dass Schalke die Dreifach-Belastung aus Bundesliga, DFB-Pokal und Europa League verkraften muss. "Sie werden topfit ins Spiel gehen, aber wir werden sehen wie sie über die kompletten 90 Minuten kommen. Die sechste oder siebte englische Woche nacheinander zehrt schon an den Kräften", sagte Nagelsmann. (dpa)