Schalke plant mit Marketingeinnahmen von 95 Millionen Euro

21.06.2017 Gelsenkirchen. Trotz des enttäuschenden zehnten Platzes in der Fußball-Bundesligasaison 2016/17 plant der FC Schalke 04 in der kommenden Spielzeit mit Marketingeinnahmen von rund 95 Millionen Euro. Marketing-Vorstand Alexander Jobst bestätigte auf Anfrage einen Bericht der "Sport Bild" (Mittwoch). Jobst sprach in dem Magazin die Herausforderung an, dass Schalke diesmal keinen internationalen Wettbewerb erreichte: "Wenn wir auch die nächsten zwei Jahre den Europacup verpassen, hätten wir ein Problem."