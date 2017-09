Schalke nur Unentschieden gegen Leverkusen

29.09.2017 Gelsenkirchen. Schalke 04 und Bayer Leverkusen treten in der Fußball-Bundesliga auf der Stelle. Die Königsblauen mussten sich am Freitagabend zum Auftakt des 7. Spieltages trotz einer Führung durch das Freistoßtor von Leon Goretzka (34. Minute) mit einem 1:1 (1:0) gegen ihren Angstgegner begnügen. Leon Bailey gelang mit seinem ersten Bundesliga-Tor der Ausgleich für die Gäste (61.). Während Schalke nach dem dritten Spiel ohne Sieg mit zehn Punkten vorerst auf dem siebten Rang verweilt, steckt Bayer (8 Punkte) trotz des ersten Auswärtspunkts bis auf weiteres im Tabellenmittelfeld. Bayer hatte zuvor dreimal in Folge auf Schalke gewonnen.