Schalke-Verteidiger Kehrer für zwei Spiele gesperrt

18.04.2017 Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 muss für zwei Spiele auf Thilo Kehrer verzichten. Der Verteidiger wurde am Dienstagabend vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für die Begegnungen gegen Leipzig und Leverkusen gesperrt. Der 20-Jährige war am Sonntag bei der 1:2-Niederlage gegen Darmstadt 98 nach 81 Minuten wegen unsportlichen Verhaltens von Schiedsrichter Patrick Ittrich vom Platz gestellt worden. Das teilten der DFB und Schalke mit. Auch im Europa-League-Spiel am Donnerstag gegen Ajax Amsterdam muss der U21-Nationalspieler wegen einer Gelb-Sperre zuschauen.