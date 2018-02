Schalke: Trainingslager zum dritten Mal in Mittersill

Leere Sitzreihen mit Schalke Logo sind in der Veltins-Arena zu sehen.

28.02.2018 Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 bezieht sein Sommer-Trainingslager zum dritten Mal nacheinander in Mittersill/Österreich. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, ist die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco zur Vorbereitung auf die kommende Saison diesmal vom 29. Juli bis zum 6. August zu Gast in der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern und wohnt erneut im Hotel Schloss Mittersill. Trainiert wird auf der Sportanlage des FC Mittersill.