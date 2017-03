Schalke-Profi Naldo neuer Integrationspate der Bundesliga

21.03.2017 Frankfurt/Main. Abwehrspieler Naldo vom FC Schalke 04 ist der neue Integrationspate der Bundesliga-Stiftung. Dies teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Dienstag mit. Der gebürtige Brasilianer lebt seit 2005 in Deutschland und hat im Dezember 2014 auch die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. "Fußball ist Integration. Das sieht man schon an den Mannschaften mit Spielern aus vielen unterschiedlichen Ländern", sagte Naldo. "Diese Kraft müssen wir nutzen. Syrer, Amerikaner, Deutsche, wir sind alle gleich, egal woher wir kommen oder welche Hautfarbe wir haben."

Naldo ist damit Nachfolger von Ilkay Gündogan, der sich von 2012 bis 2016 als Pate der Bundesliga-Stiftung für Integration engagierte. Er war im vergangenen Sommer von Borussia Dortmund zu Manchester City gewechselt. "Durch seine Geschichte und Entwicklung steht Naldo wie kaum ein zweiter Bundesliga-Akteur für eine erfolgreiche Integration in die deutsche Gesellschaft", sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesliga-Stiftung, Stefan Kiefer. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat ebenfalls einen Deutsch-Brasilianer als Integrationsbeauftragten: den früheren Stuttgarter und DFB-Auswahl-Spieler Cacau. (dpa)