Schalke-Profi McKennie fällt mit Faserriss vorläufig aus

04.10.2017 Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 muss vorläufig auf seinen US-Profi Weston McKennie verzichten. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, hat sich der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler einen Faserriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Die Blessur hatte sich schon nach dem Spiel am vergangenen Freitag gegen Bayer Leverkusen (1:1) bemerkbar gemacht. Wann McKennie das Training wieder aufnehmen kann, hänge vom Heilungsverlauf ab. Er bestritt in der aktuellen Saison fünf Erstligaeinsätze für das Team von Chefcoach Domenico Tedesco.