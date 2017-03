Schalke-Idol Olaf Thon: Trend spricht für Mönchengladbach

08.03.2017 Gelsenkirchen. Das Schalker Fußball-Idol Olaf Thon hofft im deutschen Europa-League-Duell zwischen den Königsblauen und Borussia Mönchengladbach "natürlich" auf ein Weiterkommen der Gelsenkirchener. "Aber der Trend spricht für Mönchengladbach", sagte der 50 Jahre alte ehemalige Nationalspieler am Mittwoch. Der Experte des TV-Senders Sport1 bezeichnete die generelle Situation bei S04 als "wahnsinnig schwer". Da müsse man jetzt im Kollektiv zusammenarbeiten.

Am Tag vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Schalker Arena (21.05 Uhr/Sport1/Sky) sagte Thon zur Lage der Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl, der schlechte Bundesligastart mit fünf Niederlagen hänge weiterhin "wie ein Klotz am Bein". Thon: "Und man ist nicht in der Lage, diese fünf Spiele vergessen zu machen." Jetzt spüre man, dass die Schalker nachdächten "und das Selbstvertrauen weg ist".

Das Tief des Tabellen-13. sei aber auch mit den vielen Verletzungsproblemen, vor allem im Angriff, "teilweise erklärbar", ergänzte Thon. "Aber auf der anderen Seite ist die Mannschaft doch so gut besetzt, dass sie besser dastehen müsste. Jetzt hat man aber durch die Europa League die Chance, relativ schnell wieder den Kredit bei den Fans zu gewinnen."

Bei Schalke-Gegner Mönchengladbach spielt nach Thons Einschätzung der neue Trainer Dieter Hecking eine entscheidende Rolle. Der ehemalige Wolfsburger erreiche die Mannschaft gut. Auch die Borussia-Profis Raffael und Lars Stindl hält Thon maßgeblich für den Aufschwung mitverantwortlich. "Für Schalke gilt es, diese beiden auszuschalten, das ist die halbe Miete." (dpa)