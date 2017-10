Schalke 04 siegt dank Goretzka und Burgstaller gegen Mainz

20.10.2017 Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 arbeitet weiter erfolgreich an einer Rückkehr auf die internationale Fußball-Bühne. Der Revierclub von Trainer Domenico Tedesco setzte sich zum Auftakt des neunten Bundesliga-Spieltags am Freitagabend mit 2:0 (1:0) gegen den FSV Mainz 05 durch. Die Treffer in der Veltins Arena erzielten Nationalspieler Leon Goretzka (13. Minute) und der Österreicher Guido Burgstaller (74.). Während die Schalker den zweiten Sieg in Folge feierten und zumindest für einen Tag auf Rang vier kletterten, endete die kleine Serie der Mainzer nach zuletzt drei Spielen ohne Niederlage. Die Gäste rutschten in der Tabelle auf Rang elf ab.