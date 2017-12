19.12.2017 Berlin. Der FC Schalke 04 hat dank Max Meyer seine starke Hinrunde mit dem Viertelfinal-Einzug im DFB-Pokal gekrönt. Der Mittelfeldspieler erzielte am Dienstag per Kopf in der 63. Minute den Siegtreffer zum 1:0 (0:0) gegen den 1. FC Köln. Damit blieben die in der Bundesliga auf Platz zwei stehenden Königsblauen von Trainer Domenico Tedesco auch im 13. Pflichtspiel in Serie ungeschlagen.