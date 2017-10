Schalke 04 gegen Mainz ohne Insua und Nastasic

19.10.2017 Gelsenkirchen. Schalke 04 muss im Fußball-Bundesligaspiel am Freitag (20.30 Uhr/Eurosport) gegen den FSV Mainz 05 auf die Verteidiger Pablo Ínsua und Matija Nastasic verzichten. Das erklärte Schalke-Trainer Domenico Tedesco am Donnerstag. Der Spanier Ínsua hat nach wie vor Rippenprobleme. Der Serbe Nastasic kann wegen eines Knochenödems am Fuß nicht eingesetzt werden. Die Schalker Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb und Weston McKennie werden gegen Mainz wieder zum Kader gehören. Der Algerier Bentaleb hat seine Schambeinentzündung auskuriert. Der US-Amerikaner McKennie stand zuletzt wegen eines Muskelfaserrisses nicht zur Verfügung.