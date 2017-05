Sabine Winter gewinnt erstes Einzel bei Tischtennis-WM

31.05.2017 Düsseldorf. Doppel-Europameisterin Sabine Winter hat zum Auftakt der Einzel-Wettbewerbe bei der Tischtennis-WM in Düsseldorf die zweite Runde erreicht. Die 24-Jährige vom SV DJK Kolbermoor gewann am Mittwochvormittag mit 4:1 Sätzen gegen die Kroatin Mateja Jeger und trifft jetzt um 19.30 Uhr auf die Amerikanerin Lily Zhang. Bis zum Abend werden in den Düsseldorfer Messehallen noch fünf weitere deutsche Spielerinnen und sechs deutsche Spieler zum ersten Mal bei dieser WM im Einzel antreten. Der deutsche Meister Timo Boll trifft in seinem Erstrunden-Spiel auf den Schotten Gavin Rumgay, Dimitrij Ovtcharov spielt gegen Lubomir Jancarik aus Tschechien.