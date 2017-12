SC Paderborn bis zum Jahresende ohne Marlon Ritter

04.12.2017 Paderborn. Drittliga-Tabellenführer SC Paderborn muss bis zum Ende des Jahres ohne Stürmer Marlon Ritter auskommen. Die Leihgabe von Fortuna Düsseldorf erlitt beim 1:4 am Samstag beim SV Wehen Wiesbaden einen Innenbandanriss im rechten Knie. "Wir hoffen, dass er in der Vorbereitung auf den zweiten Teil der Saison wieder mitwirken kann, müssen den Heilungsverlauf aber abwarten", sagte Geschäftsführer Markus Krösche am Montag. Der 23 Jahre alte Fußballprofi Ritter hat bisher fünf Saisontore erzielt.