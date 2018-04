Moritz Preuss, hier für die Nationalmannschaft, setzt sich am Kreis durch.

11.04.2018 Magdeburg. Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat Nationalspieler Moritz Preuss unter Vertrag genommen. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, kommt der 23 Jahre alte Kreisläufer vom VfL Gummersbach an die Elbe. Preuss unterzeichnete einen Zweijahresvertrag. Vor seinem Engagement in Gummersbach spielte Preuss bei Bayer Dormagen und beim Bergischen HC.