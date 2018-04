SC Freiburg verpflichtet Torhüterin Nuding vom MSV Duisburg

02.04.2018 Freiburg. Frauen-Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat einen Ersatz für Torhüterin Laura Benkarth gefunden und Lena Nuding vom Liga-Konkurrenten MSV Duisburg verpflichtet. Die 25-Jährige wechselt im Sommer zum Tabellendritten, über die Vertragslaufzeit machte der Sportclub in seiner Mitteilung vom Ostermontag keine Angaben.

Neben Benkarth, die zum FC Bayern München wechseln wird, verlässt auch Majka Korenciova den Verein. "Majka möchte bei einem anderen Verein die Chance nutzen, Stammtorhüterin zu werden. Wir akzeptieren das und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute", sagte Trainer Jens Scheuer.

Ob Korenciova bis dahin nach ihrem Debüt am Samstag noch weitere Einsätze bekommt, ist offen. Nationaltorhüterin Benkarth war beim 3:0 gegen Werder Bremen in der Schlussphase mit einer Knieverletzung ausgewechselt worden, eine Diagnose gab es am Ostermontag noch nicht. (dpa)