Russisches Viertelfinale beim Tennis-Turnier in Halle

22.06.2017 Halle/Westfalen. Beim Tennis-Turnier im westfälischen Halle kommt es am Freitag zu einem russischen Duell im Viertelfinale. Der 21 Jahre alte Karen Chatschanow profitierte bei den Gerry Weber Open am Dienstag von der verletzungsbedingten Aufgabe von Kei Nishikori. Der an Nummer drei gesetzte Japaner musste bereits beim Stand von 2:3 aus seiner Sicht im ersten Satz wegen Problemen an der linken Hüfte passen. Nisikori hatte schon in den vergangenen beiden Jahren in Halle wegen Verletzungen vorzeitig aufgeben müssen. Chatschanow trifft im Kampf um den Halbfinaleinzug nun auf Andrej Rublew, der gegen seinen Landsmann Michail Juschni 6:0, 3:6, 6:3 gewann.