Rummenigge nach Anschlag: "Fußball steht eng zusammen"

12.04.2017 München. Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hat Borussia Dortmund nach dem Sprengstoffanschlag die Solidarität des deutschen Fußball-Rekordmeisters zugesichert. "Wir sind bestürzt über die Vorkommnisse in Dortmund vom gestrigen Abend", sagte Rummenigge laut einer Vereinsmitteilung vom Mittwoch.

"Wir wünschen allen Spielern, allen Verantwortlichen und allen Fans von Borussia Dortmund heute Abend ein vor allem friedliches, aber auch erfolgreiches Spiel gegen AS Monaco. Dem verletzten Spieler Marc Bartra wünschen wir eine schnelle Genesung und hoffen, dass er schon bald auf den Rasen zurückkehrt. Auch dem verletzten Polizisten gelten unsere Genesungswünsche", sagte er. "Der Fußball steht eng zusammen."

Bei drei Explosionen am Dienstagabend neben dem Mannschaftsbus des BVB, der sich auf dem Weg ins Stadion befunden hatte, war Verteidiger Bartra schwer am Arm verletzt worden. Er musste operiert werden. Ein Beamter der Polizeieskorte erlitt ein Knalltrauma und einen Schock.

Für den FC Bayern stand am Mittwochabend das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Real Madrid an. Nach den Vorfällen von Dortmund wurden die Sicherheitsvorkehrungen in München erhöht. (dpa)