Rudi Völler zur Champions League: Hat sich mehr als bewährt

12.09.2017 Düsseldorf. Rudi Völler hält die Ablösung des Fußball-Europapokals der Landesmeister durch die Champions League vor 25 Jahren für hervorragend. "In meinen Augen hat sich die Einführung mehr als bewährt. Dadurch ist ein faszinierender Wettbewerb entstanden", sagte der Sportdirektor des Bundesligisten Bayer Leverkusen der Tageszeitung "Rheinische Post" (Mittwoch). Als in den siebziger und achtziger Jahren nur die Landesmeister vertreten waren, sei es nicht halb so spannend wie jetzt gewesen. "Die Fußball-Fans wollen nun einmal die besten Teams Europas sehen", bemerkte der 57-Jährige. Als Spieler war er mit seinem damaligen Verein Olympique Marseille 1993 erster Gewinner der Königsklasse.