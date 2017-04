Reus vor Monaco-Spiel zuversichtlich: "Glaube fest daran"

Borussia Dortmunds Marco Reus spricht in Monaco auf einer Pressekonferenz.

18.04.2017 Monaco. Marco Reus geht mit Borussia Dortmund trotz der 2:3-Hinspielniederlage zuversichtlich ins Rückspiel des Champions-League-Viertelfinales am Mittwoch bei AS Monaco. "Ich glaube fest daran, dass wir die nächste Runde erreichen", sagte Reus, der im ersten Duell mit der Mannschaft aus dem Fürstentum noch gefehlt hatte, am Dienstag. "Die Chancen sind trotz des Hinspiels immer noch 50:50", meinte der BVB-Fußballer. Sein Trainer Thomas Tuchel sagte: "Wir wissen, wie schwer diese Aufgabe ist, aber wir fühlen uns bereit."

Eine Woche nach dem Sprengstoffanschlag auf den Dortmunder Teambus sagte Reus, er glaube nicht, "dass es Angst gibt, dieses Fußballspiel morgen zu bestreiten." (dpa)