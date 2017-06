Reus nach Kreuzband-Operation: "Im neuen Jahr topfit sein"

10.06.2017 Dortmund. Fußball-Nationalspieler Marco Reus richtet sich nach einer Operation am verletzten Kreuzband auf eine "relativ lange Reha-Phase" ein. Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund schrieb am Samstag auf seiner Facebook-Seite: "Es ist mein großes Ziel, im neuen Jahr topfit zu sein, um in der entscheidenden Phase der kommenden Saison wieder voll eingreifen zu können." Reus hatte sich den Teilriss des hinteren Kreuzbandes im rechten Knie beim DFB-Pokalfinalsieg gegen Eintracht Frankfurt zugezogen und war am Mittwoch operiert worden. "Ich bin immer stark zurückgekommen und das wird auch dieses Mal so sein", schrieb der 28-Jährige.

Auch wegen des monatelangen Ausfalls von Reus verpflichtete der BVB inzwischen den Freiburger U21-Nationalspieler Maximilian Philipp. Verletzungen begleiten Reus seit Beginn seiner Karriere. Erst Mitte April hatte er nach sechswöchiger Zwangspause ein fulminantes Comeback gefeiert.

Besonders schmerzlich war der Verzicht auf die Fußball-WM 2014 in Brasilien, wo die DFB-Auswahl ohne Reus den Titel gewann. Zwei Jahre später wurde er wegen einer hartnäckigen Blessur aus dem Kader für die EM in Frankreich gestrichen. "Ich werde alles tun, um bald wieder auf dem Platz zu stehen", schrieb Reus nun und wünschte dem Nationalteam viel Erfolg beim Confederations Cup in Russland, der in der kommenden Woche beginnt. (dpa)