Regionalliga: Uerdingen festigt Spitze

08.10.2017 Düsseldorf. Der KFC Uerdingen hat den Durchmarsch in die 3. Fußball-Liga weiter im Visier. Am Sonntag festigte der Krefelder Club mit dem 1:0-Erfolg bei Rot-Weiß Oberhausen die Tabellenführung in der Regionalliga West und hat nun drei Punkte Vorsprung auf den SV Rödinghausen und Vorjahresmeister Viktoria Köln. Vor 3155 Zuschauern erzielte Tanju Öztürk in der 7. Minute den entscheidenden Treffer zum sechsten Saisonsieg des Aufsteigers am zwölften Spieltag.

Beim Traditionsverein Rot-Weiss Essen wird die Situation derweil immer brisanter. Auch im ersten Spiel nach der Beurlaubung des bisherigen Cheftrainers Sven Demandt verpasste RWE am Samstag den dritten Saisonsieg und konnte sich nach der 2:3-Niederlage in Rödinghausen nicht von der Abstiegszone absetzen. "Die Mannschaft muss einfach wacher sein", sagte Interimscoach Carsten Wolters.

Die Essener bewiesen nach 0:2-Rückstand zwar Kampfkraft und glichen aus, doch in der 81. Minute gelang Kelvin Lunga der Siegtreffer für Rödinghausen. "Wir stehen in der Tabelle unten drin. Das dritte Tor ist symptomatisch für unsere schwierige Phase", meinte Wolters.

Viktoria Köln gewann gegen den Bonner SC mit 4:2. Auch der Wuppertaler bleibt mit dem 4:0 gegen TuS Erndtebrück ein Kandidat für den Aufstieg in die 3. Liga. Die SG Wattenscheid vergrößerte mit dem 4:0 gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach den Vorsprung zum unteren Tabellenabschnitt. (dpa)