Real Madrid doch mit Toni Kroos gegen Dortmund

25.09.2017 Madrid. Toni Kroos steht Titelverteidiger Real Madrid beim Champions-League-Duell am Dienstag beim Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund doch zur Verfügung. Der Fußball-Weltmeister wurde in den 20-Mann-Kader der Königlichen aufgenommen, der am Montag in Madrid bekanntgegeben wurde. Wegen Rippenschmerzen war der Einsatz des 27-Jährigen zuletzt fraglich gewesen. Ob der frühere Bayern-Profi von Trainer Zinedine Zidane in Dortmund von Anfang an eingesetzt wird, stand noch nicht fest.

Kroos hatte am Samstag beim 2:1-Sieg Reals bei Deportivo Alavés gefehlt. Am Sonntag hatte der Deutsche auch nicht mit der Gruppe trainiert, sondern unter Anleitung des Physiotherapeuten nur leichte Übungen absolviert. Anders als Kroos sind die noch an Verletzungen laborierenden Marcelo, Karim Benzema, Mateo Kovacic, Theo Hernández und Jesús Vallejo beim BVB nicht mit von der Partie. (dpa)