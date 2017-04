Rauball zuversichtlich nach Anschlag auf Bus

Der BVB-Bus wurde nach Vereins-Angaben an zwei Stellen beschädigt.

12.04.2017 Dortmund. Borussia Dortmunds Club-Präsident Reinhard Rauball ist nach dem Anschlag auf den BVB-Mannschaftsbus zuversichtlich, dass das Team das Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen den AS Monaco bewältigen kann. "Sie muss zwei Dinge auf einmal bewältigen, aber ich traue der Mannschaft das zu, dass sie das schafft", sagte Rauball am Mittwoch im ZDF-Morgenmagazin. Es sei sicher eine ganz schwierige Situation, doch die Mannschaft werde ihr Bestes geben.

Nachdem am Dienstag kurz vor Spielbeginn drei Sprengsätze nahe dem Bus explodiert waren, wurde das Spiel auf den heutigen Mittwoch (18.45 Uhr) verlegt. Das Team werde am Morgen zusammen kommen, sich vorbereiten und die jüngsten Ereignisse ein wenig aufarbeiten, sagte Rauball. "Wir werden den neuesten Sachstand dann mit der Mannschaft diskutieren."

Bei dem Sprengstoff-Anschlag kurz vor Spielbeginn war der spanische Verteidiger Marc Bartra schwer an der Hand verletzt worden und musste noch in der Nacht operiert werden. Wie es dem Spieler gehe, könne man noch nicht genau sagen, sagte Rauball. "Weil wir ihn noch nicht haben sprechen können."

Die Polizei geht von einem gezielten Angriff auf den Bus der Dortmunder aus. Rauball lobte die "gute" Arbeit der Einsatzkräfte. Er habe auch schon Solidaritätsbekundungen aus der Politik bekommen und mit Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) sowie Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) telefoniert. (dpa)