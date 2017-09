Rödinghausen gelingt Sieg: Uerdingen weiter vorn

24.09.2017 Düsseldorf. Der SV Rödinghausen überzeugt in der Fußball-Regionalliga West mit seiner Offensive. Am zehnten Spieltag siegte das Team von Trainer Alfred Nijhuis 6:0 gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Köln. Damit kommt Rödinghausen bereits auf 26 Saisontreffer. Dem Team aus dem Kreis Herford war zuvor lediglich am ersten Spieltag beim 0:0 gegen Wiedenbrück kein Treffer gelungen.

Tabellenführer bleibt Aufsteiger KFC Uerdingen. Die Krefelder holten am Samstag beim 0:0 gegen Vorsaison-Meister Viktoria Köln einen Punkt. Die Viktoria bleibt im Tabellenmittelfeld und hat fünf Zähler Rückstand auf zum KFC (19 Punkte). Beendet wird der Spieltag am Dienstag (19.00 Uhr) mit der Partie RW Oberhausen gegen die U23 von Borussia Dortmund, die Uerdingen an der Spitze ablösen kann. Der BVB-Nachwuchs (16 Punkte) ist mit drei Spielen im Rückstand.

RW Essen musste sich beim 1:1 gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach zum sechsten Mal in dieser Saison mit einem Remis begnügen. Die SG Wattenscheid unterlag dem SC Wiedenbrück 0:1. Westfalia Rhynern wartet nach dem 1:4 gegen Mitaufsteiger FC Wegberg-Beeck weiter auf den ersten Saisonsieg. (dpa)