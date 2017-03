Prozess um FCK-Anleihe: Richter macht Vergleichsvorschlag

Das Justizzentrum mit dem Landgericht in Kaiserslautern.

31.03.2017 Kaiserslautern. Die "Betze Anleihe" ist schon länger ein strittiges Projekt beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Jetzt beschäftigt ein Fan damit sogar das Landgericht.

Im Streit um eine 100-000-Euro-Anleihe eines Fans an den 1. FC Kaiserslautern ist die Entscheidung vertagt worden. Der Mann aus Nordrhein-Westfalen hatte vor dem Landgericht Kaiserslautern geklagt, weil er das Geld zweckentfremdet sieht und zurückhaben will. Mit der "Betze-Anleihe" hatte sich der finanziell klamme Fußball-Zweitligist 2013 rund 6 Millionen Euro von den Anhängern geliehen. Das Geld war für den Ausbau des Nachwuchsleistungszentrums vorgesehen und soll 2019 wieder zurückbezahlt werden.

Der Richter machte beiden Parteien gleich zu Beginn der Verhandlung einen Vergleichsvorschlag. Der Kläger solle auf seine vorzeitige Auszahlung der Anleihe verzichten. Gleichzeitig soll sich der FCK gewillt zeigen, Geld in das Nachwuchsleistungszentrum zu investieren. Der Richter begründete seinen Vorschlag damit, dass der Traditionsclub in finanzielle Schwierigkeiten geraten könnte, wenn weitere Anleihezeichner ihr Geld zurückfordern würden.

Die Gerichtsverhandlung soll in spätestens einem Monat fortgesetzt werden. Solange hat der FCK-Vorstand Zeit, sich mit dem Aufsichtsrat zu besprechen. Schon im Gerichtssaal machte der Kläger deutlich, dass er prinzipiell an einem Vergleich interessiert sei.

FCK-Finanzvorstand Michael Klatt hatte vor der Verhandlung dem SWR gesagt, dass es keine festen Zusagen für die Verwendung der Geldmittel gegeben habe. Außerdem habe der Kläger nicht die "Betze-Anleihe" gezeichnet, sondern eine ähnliche Anleihe mit eigens verhandelten Konditionen mit einem Gesamt-Volumen von 700 000 Euro.

Die Frage wofür das geliehene Geld tatsächlich verwendet wurde, ist in Kaiserslautern schon länger ein heikles Thema. Klatt gab bei einem öffentlichen Kassensturz im Mai vergangenen Jahres bekannt, dass die Reste der Fananleihe in Höhe von 1,9 Millionen Euro am 31. März 2016 nicht mehr vorhanden waren. Später korrigierte er diesen Wert sogar auf 2,04 Millionen Euro nach oben. Dies widersprach den Aussagen der vorherigen Vereinsführung um Stefan Kuntz, welche während ihrer Amtszeit immer wieder betonte, dass das Geld vorhanden sei und jederzeit investiert werden könne. Ob die Öffentlichkeit von den Verantwortlichen belogen wurde, sei "eine spannende Frage", sagte Klatt damals. (dpa)