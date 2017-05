Protest gegen Polizeieinsatz: BVB-Ultras bleiben Spiel fern

20.05.2017 Dortmund. Aus Protest gegen einen Polizeieinsatz sind Fans von Borussia Dortmund dem letzten Heimspiel ihrer Mannschaft am Samstag gegen Werder Bremen ferngeblieben. Mitglieder der Ultras-Gruppierung "The Unity" hatten laut einer Mitteilung der Polizei auf dem Weg zum Stadion Pyrotechnik gezündet. Bei dem Versuch, die Personalien dieser Personen festzustellen, seien Beamten attackiert worden. Drei Personen seien in Gewahrsam genommen worden.

Aus Protest gegen diese Polizeiaktion blieben BVB-Ultras anschließend dem Stadion fern und verweigerten ihrer Mannschaft in dem wichtigen Heimspiel, in dem es für Dortmund um die direkte Qualifikation für die Champions League ging, die Unterstützung. Der Stehplatzbereich der Ultras auf der Südtribüne blieb leer.

In den vergangenen Monaten waren BVB-Anhänger häufiger ins Visier der Polizei geraten. Negativer Höhepunkt waren die Attacken auf Fans von RB Leipzig im Februar. Nur eine Woche später wurden dann zwei Busse mit mutmaßlichen Dortmunder Randalierern auf dem Weg zum Auswärtsspiel in Darmstadt kontrolliert. Beamten stellten Pyrotechnik, Sturmhauben, Kampfsporthandschuhe und Schmerzmittel sicher. Derzeit prüft das nordrhein-westfälische Innenministerium gegen eine BVB-Ultra-Gruppierung zudem ein Vereinsverbot. (dpa)