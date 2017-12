Polizei musste Fans mit Schlagstöcken trennen

03.12.2017 Gelsenkirchen. Die Bundespolizei hat am Samstag nur unter dem Einsatz von Schlagstöcken und Pfefferspray eine Massenschlägerei zwischen Schalke- und Köln-Fans verhindern können. Insgesamt 150 Fans aus beiden Fanlagern hatten sich nach dem Spiel in der Fußball-Bundesliga (2:2) am Hauptbahnhof in Gelsenkirchen zunächst gegenseitig provoziert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Kurz vor Mitternacht trafen die Köln-Fans in Düsseldorf auf 30 vermummte Anhänger des Rivalen Fortuna Düsseldorf. Auch hier musste die Polizei Schlagstöcke und Pfefferspray einsetzen. Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz ein. (dpa)