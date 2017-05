Polizei beim Public Viewing in Dortmund mit starken Kräften

24.05.2017 Dortmund. Die Polizei geht zum DFB-Pokalfinale zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt am Samstag (20.00 Uhr/ARD/Sky) in Berlin auch in Dortmund in den Großeinsatz. Um das Public Viewing für Zehntausende Fußball-Fans in der Innenstadt abzusichern, werden starke Kräfte aufgeboten. Im engeren Citybereich gilt ein Lkw-Fahrverbot. An strategischen Punkten werde die Polizei besonders bewaffnet sein, sagte Polizeipräsident Gregor Lange am Mittwoch in Dortmund. Es gebe aber keine Erkenntnisse über konkrete Anschlagspläne, sagte Lange unter Bezug auf den Anschlag in Manchester.

Um die Anreise gewaltbereiter Fans nach Berlin zu verhindern, wurden bekannten Hooligans Meldeauflagen erteilt. An die Fans in Dortmund appellierte die Polizei, vor allem im Rückblick auf den Anschlag auf den BVB-Mannschaftsbus, auf Pyrotechnik zu verzichten.

Public Viewing ist in Dortmund unter anderem in der Westfalenhalle und auf mehreren Innenstadtplätzen geplant.

Sollte der BVB das Finale gewinnen, soll es am Sonntag von 15.30 Uhr an einen Korso mit der Mannschaft durch Dortmund geben. Das Geschehen wird auf Leinwänden übertragen. Stadt und Polizei erwarten im Borussia-Siegesfall 200 000 Menschen zum Korso. (dpa)