Pokalkracher zum Jahresabschluss: Bayern erwartet Dortmund

20.12.2017 München. Zum Abschluss des Fußballjahres am heutigen Mittwoch (20.45 Uhr) im DFB-Pokal ein vorweggenommenes Endspiel an. Der FC Bayern erwartet Borussia Dortmund - und das schon im Achtelfinale. Das Duell ist ein Dauerbrenner; in den vergangenen sechs Spielzeiten trafen der Rekordpokalsieger und der BVB immer aufeinander. Es sei das heißeste Duell in Deutschland, sagte Bayern-Weltmeister Thomas Müller. In der vorigen Saison entschied die Borussia den deutschen "Clásico" für sich. Nach einer 2:1-Führung gewannen die Dortmunder in der Allianz Arena mit 3:2 - und holten sich später den DFB-Pokal.

Der Gewinner muss auf seinen nächsten Gegner länger warten. Die Runde der letzten Acht wird erst am 7. Januar 2018 ausgelost. (dpa)