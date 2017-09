Platzwunde und Schädelprellung bei Gladbach-Profi Kramer

20.09.2017 Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach bangt vor dem Fußball-Bundesligaspiel am Samstag bei Borussia Dortmund um den Einsatz von Weltmeister Christoph Kramer. Der 26-Jährige musste am Dienstag beim 2:0 gegen Aufsteiger VfB Stuttgart zur Halbzeit ausgewechselt werden. Der Mittelfeldspieler hatte zuvor bei einem Zusammenprall mit Anastasios Donis eine Platzwunde am Kopf sowie eine Schädelprellung erlitten.

"Die Ärzte haben uns die absolute Empfehlung gegeben, Chris herauszunehmen. Vermutlich hätte er auf die Zähne gebissen, doch die Gesundheit geht vor", bemerkte Trainer Dieter Hecking nach der Begegnung. Ob Kramer beim BVB wieder zur Verfügung steht, ist ebenso unklar wie die Einsätze von Torhüter Yann Sommer (Innenbanddehnung im Knie) und Jonas Hofmann (muskuläre Probleme).

Kramer war schon am Samstag beim 2:2 in Leipzig durch einen Tritt von Gegenspieler Naby Keita mit dem Schuh im Gesicht getroffen worden. Er hatte die Partie mit dicker Lippe aber beendet. (dpa)