Pietta, Müller und Trettenes verlassen die Krefeld Pinguine

03.02.2018 Krefeld. Die Krefeld Pinguine müssen die laufende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ohne die Angreifer Daniel Pietta, Marcel Müller und Mathias Trettenes beenden. Laut Clubmitteilung wechselten die deutschen Nationalspieler Pietta und Müller im Anschluss an das DEL-Spiel am Freitagabend gegen die Nürnberg Ice Tigers (2:4) zu Leksands IF in die zweite schwedische Liga. Der norwegische Nationalspieler Trettenes kehrt in seine Heimat zu den Stavanger Oilers zurück.

"Die drei Spieler sind auf die Krefeld Pinguine zugekommen und haben um Freigabe gebeten. Diese haben wir vor allem auch im Hinblick auf die internationalen Ambitionen erteilt", erklärte Pinguine- Sportdirektor Matthias Roos. (dpa)