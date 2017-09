Phoenix Hagen: Trainer Grothe fällt aus

19.09.2017 Hagen. Der neue Trainer Matthias Grothe vom Basketball-ProA-Klub Phoenix Hagen wird seinem Verein aufgrund einer Erkrankung zum Saisonbeginn fehlen. "Matthias Grothe macht Fortschritte. Er ist mental stark und optimistisch, im Laufe der Saison zurück zu sein", teilte Geschäftsführer Patrick Seidel am Dienstag mit. "Dennoch ist klar, dass er nicht kurzfristig in ein, zwei Wochen gesund an der Seitenlinie steht."

Deswegen wird der ehemalige Co-Trainer und Berater Dietmar Günther den erkrankten Grothe interimsweise vertreten. Der bisherige Co-Trainer Kai Schulze wird ihm assistieren. Geschäftsführer Seidel stellte jedoch eine Rückkehr des 39 Jahre alten Grothe in Aussicht: "Wenn Matthias gesundheitlich soweit ist, steht er als Cheftrainer auf dem Feld."

In der vergangenen Saison war Phoenix Hagen aus der Basketball-Bundesliga zwangsabgestiegen. Die neue Saison beginnt für Hagen am 23. September mit dem Spiel bei den RheinStars Köln. Grothe war erst in der Sommerpause aus Iserlohn nach Hagen gewechselt. (dpa)