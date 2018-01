Pfeiffer überzeugt als Achter beim Doha-Halbmarathon

12.01.2018 Doha/Katar. Hendrik Pfeiffer vom TV Wattenscheid 01 hat als Achter beim Doha-Halbmarathon überzeugt und kann für die Leichtathletik-EM im August in Berlin planen. Der 24-Jährige kam am Freitag nach 21,0975 Kilometern in 64:12 Minuten ins Ziel. Der deutsche Marathon-Rekordhalter Arne Gabius vom Verein TherapieReha Bottwartal, der am 16. April erstmals den Boston-Marathon laufen will, beendete das Rennen hingegen vorzeitig.

Auf den ersten Plätzen landeten der Kenianer Alex Kibet (61:53) und die US-Amerikanerin Allie Kiefer (70:40 Minuten). Der britische Läufer-Star und vierfache Olympiasieger Mo Farah sagte seine Teilnahme kurzfristig wegen Achillessehnenbeschwerden ab.

Pfeiffer hatte sich im vergangenen Jahr nach einer schweren Fersenverletzung zurückgemeldet und bei seinem Sieg in Köln mit 2:13:42 Stunden die Marathon-EM-Norm unterboten. "Ich bin super zufrieden. 64:12 Minuten, das ist nicht weit weg von meiner persönlichen Bestzeit und das ohne spezifische Vorbereitung. Die EM-Quali ist damit eingetütet", sagte Pfeiffer und ergänzte stolz: "Ich habe lange Zeit sogar das Feld hinter den Kenianern angeführt." Mit seiner Zeit erfüllte er den Leistungsnachweis des Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) für Berlin deutlich. (dpa)