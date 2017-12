Petros und Amrhein bei Silvesterlauf Werl-Soest favorisiert.

29.12.2017 Werl/Soest. Der 36. internationale Silvesterlauf von Werl nach Soest hat bei den Männern einen klaren Favoriten: Amanal Petros vom SV Brackwede wird am Sonntag auf der 15-Kilometer-Distanz vorn erwartet. Der in Eritrea geborene Läufer gewann in diesem Jahr in Bad Liebenzell die deutschen Straßenlauf-Meisterschaften über zehn Kilometer. Mit Torsten Graw aus Essen und Christian Schreiner vom LAZ Puma Rhein Sieg sind auch die Silvesterlaufsieger der Jahre 2012 und 2009 gemeldet. Vorjahresgewinner Leif Gunkel aus Dortmund fehlt, weil er sich derzeit auf sein Medizinstudium konzentriert.

Bei den Frauen hat Fabienne Amrhein aus Mannheim gute Chancen, als Siegerin den Marktplatz in Soest zu erreichen. Zu den Favoritinnen gehören auch Sigrid Bühler (LAZ Puma Rhein Sieg), Sophia Salzwedel aus Münster und Nina Schüler vom SV Brackwede.

Der Erlös des Laufes, der mit rund 7000 Läuferinnen und Läufern der größte dieser Art in Deutschland ist, geht erneut an karitative Einrichtungen im Raum Soest. Mehr als 1,3 Millionen Euro sammelten die Silvesterläufer in den vergangenen Jahren für wohltätige Zwecke. (dpa)