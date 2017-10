Para-WM im Schwimmen und Gewichtheben neu angesetzt

04.10.2017 Bonn. Die wegen des schweren Erdbebens in Mexiko abgesagten Weltmeisterschaften der Para-Schwimmer und -Gewichtheber sind neu terminiert. Wie das Internationale Paralympische Komitee (IPC) in Bonn bekanntgab, werden beide Veranstaltungen zwischen dem 27. November und dem 7. Dezember am geplanten Ort in Mexiko-Stadt ausgetragen. Die ursprünglich in dieser Woche angesetzten Meisterschaften waren nach dem Erdbeben vom 19. September abgesagt worden.