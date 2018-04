Paderborner Tormaschinerie auf Rekordjagd: Aufstieg ist nah

15.04.2018 Düsseldorf (dpa/lnw) – Der SC Paderborn befindet in der 3. Fußball-Liga auf Rekordjagd und hat den Aufstieg dicht vor Augen. Nach dem 5:0 beim VfL Osnabrück bauten die Ostwestfalen den Vorsprung auf Relegationsrang drei weiter aus und kommen nach 34 Spielen schon auf 80 Saisontore. Damit fehlen Paderborn nur noch zwei Treffer, um den bisherigen Spielklassen-Torrekord von Eintracht Braunschweig zu verbessern. Die Niedersachsen schlossen die Drittliga-Saison 2010/11 nach 38 Spieltagen mit 81 erzielten Treffern ab.

"Ich freue mich über jedes Tor, weil uns jedes Tor dem Aufstieg näher bringt. Das ist ein tolles Gefühl, wenn man sich auf die Jungs verlassen kann", sagte SC-Keeper Leopold Zingerle am Samstag in der "ARD". In den beiden vorherigen Partien hatte Paderborn 5:0 in Aalen und 6:0 gegen Jena gewonnen. Während in der Paderborner Offensive die Tormaschinerie auf Hochtouren läuft, leistete sich die Defensive zuletzt keinerlei Anfälligkeiten. Zingerle ist seit 614 Minuten ohne Gegentor. "Das fühlt sich super an", meinte der Schlussmann.

Die Heimpartie am nächsten Samstag (14.00 Uhr) gegen die SpVgg Unterhaching wird für Steffen Baumgart das 50. Pflichtspiel als Paderborner Cheftrainer. Seine Bilanz ist bemerkenswert: In den bisherigen 49 Partien gelangen ihm 34 Siege bei sechs Niederlagen.