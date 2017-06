23.06.2017 Paderborn. Fußball-Drittligist SC Paderborn hat Innenverteidiger Lukas Boeder unter Vertrag genommen. Wie der Club am Freitag mitteilte, erhält der in der Winterpause von Bayer Leverkusen zunächst ausgeliehene Profi zur neuen Saison einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019. In der Rückrunde hatte Boeder für die Ostwestfalen elf Spiele absolviert.