Ovtcharov folgt Boll in das Achtelfinale der Tischtennis-WM

02.06.2017 Düsseldorf. Deutschlands Top-Spieler Dimitrij Ovtcharov ist Rekord-Europameister Timo Boll in das Achtelfinale der Tischtennis-Weltmeisterschaften gefolgt. Der 28 Jahre alte Olympia-Dritte von 2012 hatte am Freitagabend unter den besten 32 beim 11:2, 13:11, 9:11, 7:11, 9:11, 11:2, 11:8 gegen den für Werder Bremen in der Bundesliga spielenden Rumänen Hunor Szocs nach einem 2:3-Satzrückstand allerdings erhebliche Gegenwehr zu überwinden.

Ovtcharovs Gegner im Achtelfinale der Düsseldorfer WM ist der Japaner Koki Niwa, als Weltranglisten-Elfter sechs Positionen hinter ihm platziert. Der Weltranglisten-Achte Boll hatte zuvor den Südkoreaner Woojin Jang mit 11:9, 8:11, 12:10, 11:8, 11:5 besiegt. (dpa)