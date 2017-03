Operation am Gelenk: Saisonende für Bayer-Kapitän Bender

31.03.2017 Leverkusen. Bayer Leverkusen muss in der wichtigen Saison-Endphase wohl komplett auf Kapitän Lars Bender verzichten. Wie Trainer Tayfun Korkut am Freitag bekannt gab, wird sich der schon seit Anfang März verletzt fehlende Nationalspieler Anfang der kommenden Woche einer Operation am Sprunggelenk unterziehen müssen. "Es wird ein kleiner Eingriff sein, das entzündete Gewebe wird entfernt", erläuterte der Trainer des Tabellenelften: "Es ist sehr, sehr sicher, dass er zur Vorbereitung auf die neue Saison wieder voll dabei ist."

Zu dem Schritt habe es "keine Alternative" gegeben, versicherte der Coach: "Er hat schon pausiert, aber die sehr gute Therapie hat nicht die gewünschte Besserung erzielt. Wir wollten, dass sich die Sache nicht unnötig lange herauszieht und dass er zur neuen Saison wieder voll angreifen kann." Verzichten muss Bayer am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg (17.30 Uhr/Sky) auch auf Stürmer Leon Bailey, der Antibiotika bekommt. Nationalverteidiger Jonathan Tah, der unter der Woche das Training abbrechen musste, wird aber wohl spielen können.

Das Werks-Duell gegen die als 15. ebenfalls überraschend schwachen Wolfsburger sieht Korkut als wegweisendes Spiel. "Alle können die Tabelle lesen und alle können rechnen. Deshalb bin ich sicher, dass alle voll konzentriert sind. Es reicht nicht, von Potenzial oder Talent zu reden", betonte Korkut: "Wir können mit dem nächsten Spiel klar eine Richtung einschlagen, und zwar die nach oben. Und nur daran denken wir. Ich habe Verständnis, dass der ein oder andere Fan besorgt ist, aber die Mannschaft weiß, was sie kann."

Der Trainer feiert am Spieltag seinen 43. Geburtstag, "aber ich bin überhaupt kein Fan von Geburtstagen", erklärte er: "Ich wünsche mir einen verdienten Sieg für die Mannschaft. Aber ich habe aufgrund der Situation auch nichts dagegen, wenn wir gewinnen und es nicht so verdient hätten." (dpa)