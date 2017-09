27.09.2017 Bonn. Olympiasieger Benjamin Kleibrink ist in die Athletenkommission des Weltverbandes FIE aufgenommen worden. Das teilte der Deutsche Fechter-Bund am Mittwoch mit. Der 32 Jahre alte Kleibrink ist eines von zwölf Mitgliedern dieses Gremiums. Der für den FC Tauberbischofsheim startende Kleibrink war 2008 in Peking olympischer Goldmedaillengewinner mit dem Florett.