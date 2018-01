02.01.2018 Köln. Olaf Janßen wird neuer Trainer des Fußball-Regionalligisten Viktoria Köln. Das gab der Tabellenführer der West-Staffel am Dienstag bekannt. Der 51-Jährige war am 7. Dezember beim Zweitligisten FC St. Pauli beurlaubt worden. Am kommenden Montag wird der ehemalige Bundesligaprofi seine Tätigkeit bei der Viktoria aufnehmen.