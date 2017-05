Offiziell: Dortmunder U23-Coach Farke übernimmt Norwich City

25.05.2017 Norwich/Dortmund. Der deutsche Fußball-Lehrer Daniel Farke wird wie erwartet neuer Coach bei Norwich City. Der englische Zweitligist gab am Donnerstag die Verpflichtung des 40-Jährigen sowie von Co-Trainer Edmund Riemer bekannt. Angaben zur Vertragslaufzeit machten die Briten nicht.

Farke hatte zuletzt die U23 von Borussia Dortmund trainiert und die Saison in der Regionalliga West als Zweiter abgeschlossen. Sein Vertrag läuft am 30. Juni aus. "Ich freue mich sehr darauf, hier zu sein, es ist ein großes Abenteuer für mich", sagte Farke auf der Vereins-Homepage. "Ich hatte eine sehr gute Zeit in Dortmund, aber ich kann es kaum erwarten, bis es losgeht."

Trainer aus Dortmund genießen in England einen guten Ruf. Neben dem einstigen BVB-Chefcoach Jürgen Klopp, der den FC Liverpool in dieser Saison in die Champions-League-Qualifikation führte, macht auch David Wagner im Mutterland des Fußballs von sich reden. Der Farke-Vorgänger beim BVB II steht mit dem Zweitligisten Huddersfield Town im Playoff-Finale um den Aufstieg und könnte den Club nach 45 Jahren wieder in die Premier League führen. (dpa)