Nur ein deutsches Damen-Doppel erreicht dritte WM-Runde

Petrissa Solja und Sabine Winter spielen in den Messe-Hallen Düsseldorf.

31.05.2017 Düsseldorf. Bei den Tischtennis-Weltmeisterschaften in Düsseldorf hat nur eines von drei deutschen Damen-Doppeln die dritte Runde erreicht. Petrissa Solja und Sabine Winter gewannen am Mittwochabend mit 13:15, 12:14, 11:7, 11:8, 9:11, 11:9, 11:4 gegen Sarah de Nutte und Ni Xia Lian aus Luxemburg. Nina Mittelham und Kristin Silbereisen verloren dagegen mit 11:8, 9:11, 5:11, 11:6, 4:11, 9:11 gegen das österreichisch-kanadische Duo Sofia Polcanova und Zhang Mo. Auch die erst 20 Jahre alten Chantal Mantz und Yuan Wan schieden in der zweiten Runde aus. Sie waren beim 6:11, 8:11, 3:11, 5:11 gegen Miu Hirano und Kasumi Ishikawa aus Japan chancenlos.