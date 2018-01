Niederberger bleibt eine weitere Saison bei Düsseldorfer EG

18.01.2018 Düsseldorf. Die Düsseldorfer EG hat den Vertrag mit Leon Niederberger um eine weitere Saison in der Deutschen Eishockey Liga verlängert. Wie der Club am Donnerstag bekanntgab, hat sich der Stürmer nun bis 2019 gebunden. Niederberger hat in der laufenden Saison in bislang 27 DEL-Spielen zwei Tore geschossen und zwei Vorlagen gegeben. Darüber hinaus kam der gebürtige Düsseldorfer auch für den Kooperationspartner EC Bad Nauheim in der DEL2 zum Einsatz.