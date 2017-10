Nicole Schott bei Start in Grand-Prix-Serie in Moskau

19.10.2017 Moskau (dpa/lnw) – Die EM-Zehnte Nicole Schott aus Essen vertritt die deutschen Farben zum Start der Grand-Prix-Serie der Eiskunstläufer in Moskau. Für Schott ist es der erste Grand Prix ihrer Karriere. Die von der Deutschen Eislauf-Union geforderte Olympia-Norm von 150 Punkten hatte die 21-Jährige bereits in der vergangenen Woche bei einem Wettkampf in Nizza erreicht. In der russischen Hauptstadt geht es für sie darum, im Rennen um den einzigen Olympia-Startplatz möglichst viele Punkte zu holen.

Im olympischen Winter ist die mit 272 000 US Dollar dotierte Grand-Prix-Serie die Chance für die weltbesten Läufer, sich eine gute Ausgangsposition für die Spiele in Pyeongchang im Februar zu verschaffen. Die Serie besteht aus sechs Wettbewerben - die besten sechs in jeder Disziplin qualifizieren sich für das Finale im Dezember in Japan. (dpa)