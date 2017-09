Neuzugang Alario gegen den HSV direkt in der Startelf

24.09.2017 Leverkusen. Der argentinische Neuzugang Lucas Alario steht nach seiner Freigabe für den Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen direkt in der Startelf. Trainer Heiko Herrlich bot den 19-Millionen-Mann im Spiel gegen den Hamburger SV gleich von Beginn an auf. Alarios vorheriger Verein River Plate hatte wochenlang die Freigabe verweigert, Herrlich hatte die Hängepartie zwischenzeitlich als "unwürdig" bezeichnet.

"Auf ihm lastet natürlich jetzt ein Riesen-Druck, jeder erwartet ein Tor", sagte Herrlich bei "Sky": "Er hat im Training schon angedeutet, was er kann. Er ist ein spielstarker Stürmer. Aber wir müssen ihm die Chance geben, erstmal hier anzukommen." Insgesamt nahm Herrlich in der Startelf sechs Wechsel gegenüber der 1:2-Niederlage am Mittwoch in Berlin vor. (dpa)