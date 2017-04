18.04.2017 Köln. Die Kölner Haie haben für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga einen neuen Geschäftsführer verpflichtet. Wie der Club am Dienstag mitteilte übernimmt Oliver Müller den Posten von Peter Schönberger, der dem Club als Gesellschafter verbunden bleibt. Müller war zuletzt Geschäftsführer der von ihm gegründeten Agentur msc sports. Der 39-Jährige soll am Donnerstag offiziell vorgestellt werden.